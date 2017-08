Descartan muerte de hombre por intoxicación en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Aunque mucho se habló de la supuesta contingencia sanitaria en el Hospital General de Ciudad Obregón tras el fallecimiento de un supuesto intoxicado, Salvador Icedo Zamora desmintió el hecho.



El director general de este nosocomio ubicado sobre la calle 200 explicó que alrededor de las 15:00 horas arribó en ambulancia un hombre de 50 años de edad, quien llegó sin vida.



Al generarse el rumor de que había fallecido tras estar en contacto o inhalar una sustancia química peligrosa en su zona de trabajo, éste fue aislado en la zona de los mortuorios, mencionó, para después esperar al Ministerio Público correspondiente.



“No se realizaron maniobras porque ya no traía signos vitales, se notificó al MP para que investigara, también llegó Protección Civil, los paramédicos de la Cruz Roja no sé de dónde sacaron que era posible contaminación por agroquímicos, él lava tráilers de los porcinos y lo que se utiliza sólo es agua y jabón”, detalló.



Aunque se comentó también que para poder dar atención a esta persona se activó un protocolo de emergencia, esto no fue así, explicó y todo se mantuvo desde el primer momento bajo control.



“Ante cualquier caso de posibilidad, siempre hay ciertas maniobras de precaución de Protección Civil, que fue lo que se hizo, movieron al paciente, fue todo lo que se hizo, pero ya que se investigó y se aclaró, todo quedó todo normal, hubo falta de información”, añadió.



Ningún médico resultó en riesgo de contagio o de daños en su salud, recalcó, y no hubo tal emergencia.