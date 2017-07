Llaman a no bajar la guardia contra dengue por lluvias

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Los casos de dengue en los ocho municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria número 4 se han mantenido sin repunte a pesar de las primeras lluvias, destacó Antonio Alvídrez Labrado.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria manifestó que en la última semana de julio no se registró ningún caso, y que son 17 los que se mantienen en la lista, de los cuales 3 fueron graves y 14 no graves.



"Es una cifra inferior en un 52% comparativamente a la misma fecha del 2016, de los 17 casos, 9 son de Cajeme, 6 de Guaymas, 1 de Empalme, 1 de Bácum y tenemos un caso de zika importado de Nayarit", explicó.



Tras la llegada de las primeras lluvias en esta Jurisdicción es necesario no bajar la guardia, indicó, pues en años anteriores ha sido en estas fechas cuando el número de casos se va a la alza.



Recordó que la mejor estrategia para combatir el dengue, zika y las otras enfermedades trasmitidas por el Aedes aegipty es la limpieza, la cual no se puede implementar sólo a mano de las autoridades.



"Está en nosotros la prevención y transmisión de estas enfermedades, en la limpieza de los patios, en el colaborar con las autoridades para evitar que un potencial criadero como una corcholata o un taparoscas pueda ser causa de que los moscos vuelvan a nacer.



"Con la fumigación se mata al mosco adulto pero si hay criaderos a los tres días regresa el problema", agregó.



Esta semana los trabajos conjuntos de las distintas autoridades se llevarán a la Comisaría de Providencia, externó Aquiles Mexía Díaz, director de Salud Municipal, además a la colonia Severo Girón, y otros sectores más localizadas al Norte de esta ciudad.