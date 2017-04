Recomiendan a "pafas" no transitar en carreteras

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Los vehículos de procedencia extranjera que no cuentan aún con el empadronamiento a una "pafa" deberán restringir su paso sobre las carreteras en este periodo vacacional, recomendó Jesús López Ortiz.



El presidente de la organización de la Defensa del Patrimonio Familiar (Depafa), explicó que el no contar con dicho empadronamiento puede culminar en largos trámites, además de multas.



"Es necesario que estén empadronados en cualquier organización, que no cometan ninguna infracción y que porten la póliza de seguros de daños a terceros o responsabilidad civil, ya que de lo contrario podrían ser sancionados con alguna multa", comentó.



El trámite para afiliarse a una "pafa" es rápido y sencillo, dijo, y mucho más económico que cualquier multa por parte de la Policía Federal.



Recordó que al no contar con una "placa oficial" y al no estar en el padrón estatal, en caso de ser sancionados deberán liquidar el monto ante el departamento en ese momento, lo que impedirá seguir con el destino planeado.



"La amonestación es tardada y engorrosa, en algunas ocasiones los elementos acompañan al conductor hasta el departamento o bien deben acudir a un banco para pagar el efectivo en ese momento porque no hay placa a donde cargar la multa como normalmente se hace", detalló.