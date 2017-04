Llaman a tener cuidado con menores en vacaciones

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Omitir los cuidados en los menores de edad en este periodo vacacional puede concluir en un delito y sanción, alertó la subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia en Cajeme.



Aunque papá y mamá trabajen es necesario mantener a los menores bajo el resguardo de un adulto de confianza que pueda seguir brindando atención y una correcta alimentación, mencionó Issa Morales Samayoa.



"Es instrucción exhortar a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de conducta que les parezca ilícita, todavía hay muchas personas y familias que piensan que pueden seguir utilizando los golpes, por ejemplo, cosa que no es así", comentó.



Pese a los días de asueto que se dan en muchas dependencias y organismos, la Subprocuraduría no descansará y estará atenta vía telefónica, dijo, para estar alertas a cualquier "tempestad".



"Se estará brindando atención a través de un teléfono celular las 24 horas, con número 6441 331560, con el fin de que quienes deseen denunciar alguna situación de maltrato puedan hacerlo a esa línea, es importante que familiares o vecinos de niños que sean maltratados física o sicológicamente lo denuncien", destacó.



PIERDEN LA PACIENCIA



Durante la temporada de vacaciones cuando más se pasa tiempo con los menores es común que los padres pierdan la paciencia, expuso, pero no que lo solucionen con maltrato, omisiones o golpes.



Micaela Rodríguez, directora de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, recordó que otra de la problemáticas que se incrementan es el robo, sobre todo por la falta de atención de los más mayores, pero menores de edad.