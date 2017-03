Realizan homenaje póstumo a Rosas López

Ciudad Obregón(GH)

Con el recuerdo de sus logros, consejos, recomendaciones y su ejemplo, fue recordado ayer Adalberto Rosas López, exalcalde de Cajeme, quien falleció el pasado mes de enero.El ex presidente municipal en el periodo 1979-1982 fue también candidato a senador, precandidato a la Presidencia de México y encabezó distintas directivas y presidencias en cámaras y organismos.Su carácter y trabajo fue y es reconocido y admirado no sólo por los campesinos, ejidatarios y productores, sino también por las mujeres a las que poco a poco les fue dando voz y a la etnia yaqui."Encabezar movimientos no era novedad, sus dotes de líder se impusieron desde los primeros encuentros, su capacidad de organización era evidente, se movía con rapidez", describió José Luis Condreu, uno de sus amigos.Una de sus últimas luchas fue la del agua, encabezando el Movimiento Ciudadano por el Agua, indicó, pero quizás una de las primeras fue su campaña por la alcaldía, tiempos en los que la gente salía de su hogar a ofrecerle agua, comida y hasta tenis para que se los cambiara."El legado que dejó a los jóvenes y amigos en tantas luchas nos obliga a seguir su ejemplo, tenacidad, a hacer el bien por hacer el bien, el desinterés por las cosas materiales y el embestir por la maldad a costo que fuera."Pero también a luchar por las causas nobles y entregarse por entero a las causas", agregó.Su inquietud siempre fue bien canalizada hacia el deporte, la agricultura, el canto, la educación y a sus 25 años en la política, mencionó Javier Castelo Parada; se caracterizó siempre por su bondad, lucha y la tenacidad.En el evento de homenaje estuvieron presentes el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, diputados de diferentes distritos, funcionarios públicos, productores agrícolas y comunidad en general.