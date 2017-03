Ventas en Cuaresma están por debajo de 2016

Ciudad Obregón(GH)

Las ventas del periodo de la Cuaresma 2017 se han mantenido por debajo de las de 2016, lamentó Ramón Espinoza Dórame.



El líder de algunas de las pescaderías de esta ciudad señaló que las ventas se han mantenido positivas durante los Viernes Santos, pero con ellas no se logra la recuperación de la extrema baja quese registra de lunes a jueves.



Los precios en muchos de los productos del mar se han mantenido en busca de no "espantar" a los clientes, dijo, pero no se sabe por cuánto tiempo se podrán sufragar.



"Han estado bajas, no están como esperábamos, están un 20%, 30% abajoen comparación con el año pasado;no sabemos qué pasa", abundó, "la crisis, no nomás en las pescaderías, se ve en todos los negocios".



El abasto tampoco ha estado de su parte al mantenerse ausentes algunas especies del mar y deagua dulce por el mal clima, indicó, lo que hace que los precios repunten.



"El viernes lo que más se vende y más se ha movido es el filete de tilapia, la liza, manta, el pescado picado para ceviche;síhay escasez, nos ha tocado mal tiempo, vientos; en la presa hay compradores de fuera también y batallamos con esa competencia", mencionó.



Para lograr recuperar las pérdidas que se han tenido en esta esperada temporada, será necesario un redoble en las ventas de la Semana Mayor o Semana Santa, describió, con lo que también se evitará el alza en los precios.