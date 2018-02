Cierran padres plantel; están cansados de robos

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Al menos siete robos son los que se han registrado en el Jardín de Niños Hermanos Grimm de la colonia México durante este ciclo escolar, lo que llevó a los padres a la toma del plantel.



Esta situación está dañando la educación de 100 menores que estudian en dicho plantel, dijo Silvia Zazueta, una de las madres de familia, y nadie pone manos a la obra.



El recinto está ubicado sobre la calle Puerto la Paz y Santa Rosalía, y los vecinos ayudan poco al ver alguna irregularidad.



“Estamos cansados de tantos robos últimamente, ya van siete días, ya nos quedamos sin minisplit, sin aire, sin cableado y ya viene el tiempo de calor, sin tambos de basura. No es justo que no se respete nada, ya fuimos a la SEC y pedimos más seguridad, alarma, un policía en la noche, guardias de perdida”, comentó.



Los padres de familia son los deben sufragar los gastos de los daños en cada robo, indicó Mariel López Gallegos, otra de las madres, con lo que en ocasiones no se puede.



“Estamos cansadas, enfadadas de que lleguemos y nos digan: ‘Nos volvieron a robar’, ocupamos que nos hagan caso, ya es mucho”, expuso.



También el Alva Edison



El preescolar Tomas Alva Edison, en la colonia Municipio Libre, también se mantuvo este jueves con sus puertas cerradas.



En éste los padres de familia apoyaron a los maestros que tienen pagos retenidos, se dijo, en el tema de nómina y servicios médicos.



Asegura SEC se atiende problemas



Ariel Solís Hurtado, delegado de la zona yaqui de la Secretaría de Educación, explicó que en el cierre del preescolar Tomas Alva Edison, se dialogó con los maestros.



“Se les dijo a los maestros que la Secretaría estaba realizando ya desde semanas atrás ante la Federación gestiones para que se regularizara el pago de todos y cada uno de los docentes interinos que están en la misma situación, y tan así que ya se tiene una promesa de pago para el próximo lunes”, detalló.



El cierre del plantel culminó y hoy viernes las clases se retomarán, añadió.