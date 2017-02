Van ganaderos por ranchos libres de la tuberculosis

Ciudad Obregón(GH)

Más de 250 mil pruebas de tuberculosis se esperan realizar este año en Cajeme, Guaymas y Caborca a partir de hoy, en busca de que permanezca la certificación del Estado como libre de tuberculosis.



Arturo Ruiz Valencia, vocal ejecutivo del Comité de Tuberculosis y Brucelosis en Sonora, recordó que este Estado es el único que cuenta con la libertad de exportar a otros países, al estar ausente este padecimiento gracias a sus campañas de ataque y prevención.



Los programas de revisión y monitoreo iniciaron en el 2014, dijo, fecha en la que se decidió que a cada ato se le realizaría una prueba cada 5 años.



"Se llevan ya cerca de 650 mil animales probados, la idea es concluir el programa a más tardar el 15 de julio, antes de que llueva, Sonora es el único estado que exporta ganado sin la prueba desde el 2001, es el único con este reconocimiento, si ha salido un ato enfermo pero fue despoblado", expuso.



Desde el 2006 no se han registrado reportes de tuberculosis por parte de Estados Unidos, mencionó, pero hay que cuidar las introducciones de ganado que se pudieran dar de forma ilegal desde otros estados, y que el que entre de forma legal cumpla con las reglas de sanidad.



"Es una trabajo muy intensivo, estamos pensando que entren alrededor de 40 médicos veterinarios, médicos del Comité por esta campaña intensiva, tenemos que cumplir con el compromiso para finales del otro año y todavía nos quedan cerca de 350 mil cabezas que probar.



"Quien no apruebe al 15 de julio ya no va a poder mover, se para la movilización desde ya", apuntó, "con el compromiso de que una vez que se haga la prueba pueda seguir moviendo".



En el 2018 se comenzará con las verificaciones de otras zonas del distrito de Sahuaripa, detalló, que contempla Yécora, Sahuaripa, Bacanora y Arivechi.



Añadió que las revisiones no son aleatorias, y por el contrario se debe monitorear el 100% de la población mayor a los 6 meses, entre ellos hembras y machos.