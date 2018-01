En redes piden que "niño sicario" sea juzgado como adulto e internado en siquiátrico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Opiniones en redes sociales han señalado que al “niño sicario” de Ciudad Obregón deberían de juzgarlo como adulto, mientras que otros consideran que el menor, de 17 años, debería de ser internado en un centro siquiátrico.



Gabriel Delgado comentó: “Con las características que nos proporciona la AMIC deberían de saber que lidian con un sociópata y necesita estar internado en un siquiátrico por el resto de su vida con supervisión del estado y sin derecho a fianza para su libertad, este tipo de personas son un peligro para la sociedad y para ellos mismos”.







Por su parte, Ofelia Carvajal coincidió con en parte con Gabriel Delgado diciendo que: “Si es frío y calculador es un peligro para la sociedad, el problema que es hijo de papis, ellos lo sacarán, como lo han hecho con otros asesinos y ratas”.



Lupitha Acosta Valenzuela argumentó que si eso hizo siendo menor de edad, lo que haga cuando supere los 18 años será mucho peor y solicitó a los padres de familia educar a sus hijos con amor y valores.



Entre tanto, Levinia Espinoza García se quejó de las leyes mexicanas diciendo que será juzgado como menor y saldrá libre en 5 años, “dejando a un sicópata libre para matar de nuevo”.



El joven fue definido con un perfil más inteligente, calculador, donde su mente va más allá que el sicario promedio.



Para Julio Villavicencio Meléndrez, director general en la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, la formación tanto académica como personal del menor es distinta a una persona que inicia robando estéreos, asaltando o que roba con violencia, es un perfil muy distinto.



Y es que el joven es un muchacho "de familia", terminó su preparatoria y estudiaba en una escuela privada, además de que trabajaba, es decir, no es el niño sicario común, dijo.



El menor involucrado en los asesinatos ocurridos el 12 de enero en Ciudad Obregón será internado en el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para el Adolescentes (Itama) de Hermosillo, según comentaron autoridades.



Mientras que los otros dos presuntos sicarios, Jorge Eduardo y Brígido Leonel, de 33 y 45 años, fueron llevados al Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón.



Alfredo "N", de 17 años, ya fue trasladado al Itama por elementos locales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).



En mayo del año pasado, por mayoría de ocho votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron el internamiento preventivo para menores de 18 años, contemplada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.



Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros declararon que aplicar dicha medida privativa de la libertad a los adolescentes acusados de delitos graves hasta por cinco meses mientras se les dicta sentencia, no contraviene la constitución.



El internamiento preventivo sólo se puede aplicar en casos de excepción cuando se trate de delitos como homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia.



En esos casos el juez deberá supervisar mensualmente las condiciones en las que el menor se encuentra durante su internamiento.



El fallo fue emitido en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien consideró que la utilización de internamiento preventivo y prisión preventiva como sinónimos en el texto legal, es violatoria de derechos humanos.



En consecuencia, los ministros ordenaron la eliminación de las referencias a prisión preventiva toda vez que no debe entenderse como si fuera igual a la medida aplicada a los adultos.