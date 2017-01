Ganaderos piden modificaciones en Ley de Aguas

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Una completa modificación a la Ley Nacional de Aguas solicitaron los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), pero hasta el momento no se han logrado avances.



Héctor Platt Martínez, presidente de la Unión, explicó que el Congreso del Estado debe solicitar dicho cambio, en busca de beneficiar tanto al sector agrícola como al ganadero y pecuario.



"Se está tratando de que haya una modificación en la Ley Nacional de Aguas, porque si está complicada esa ley", expuso, "es una ley que aplica tanto para el sector agrícola como para el pecuario y eso no debe de ser, el pecuario debe tener un tratamiento muy diferente".



El tema se tocó ya con los legisladores correspondientes, mencionó, al momento se realiza un bosquejo de los cambios en busca de paralizar la inquietud.



"La ley prevé que se tenga un tratamiento igual en los pozos para uso agrícola y ganadero, tiene que haber una diferencia", apuntó, "siempre ha estado así la ley, siempre se ha batallado, el 95% los pozos ganaderos no están registrados y no pueden acceder a los apoyos federales".



Aunque el periodo para la inscripción de los pozos ya culminó, fue un pequeño número el que logró su registro, agregó, y por ello se desconoce la real existencia de estos y su padrón.



"Si se quedaron (sin registros) se invitó a todos los ganaderos", dijo, "se hizo lo pertinente para que acudieran a renovar o registrar a los pozos y no, no lo hicieron".