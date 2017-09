Toman padres de familia secundaria en Obregón

Ciudad Obregón(GH)

A las 7:00 horas de este jueves, padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 4 tomaron el recinto.



Guadalupe Robles, madre de familia, explicó que son diversas las irregularidades que se han registrado desde hace tiempo, una de ellas la falta de limpieza en los baños.



"Queremos una solución y respuesta sobre la higiene de los baños, yo como enfermera sé que me hija puede recibir una infección de vías urinarias por no entrar al baño, una gastroenteritis por la tasa llena de excremento, no hay agua, un bebedero nomás sirve para más de 700 alumnos.



"Dimos una cooperación de 150 pesos el año pasado, ¿dónde está el tejabán?", comentó.



El exceso de maleza en las distintas zonas del plantel escolar es también otro de los problemas que mantiene con preocupación a los padres de familia, sobre todo ahora en tiempos de alta reproducción del mosquito transmisor del dengue.



"La maleza ustedes saben que ha estado lloviendo, los muchachos empezaron a limpiar al inicio del ciclo, se les compraron podadoras, todavía la semana pasada tuvimos lluvias, pero ahí está el equipo, los moscos... antes de que cerrara el ciclo pusimos una solicitud a salud para que vinieran a fumigar y no han venido todavía", explicó la directora del plantel.



Los problemas de la cisterna que mantienen sin agua los baños, también ya se reportó, mencionó María de los Ángeles Vega, y se está trabajando en el tema.



Jesús Alberto Wilson Pacheco, vicepresidente de la sociedad de padres de familia recordó que desde el 2016 se solicitó el tejabán con la respuesta de que no hay presupuesto, por lo que en lo que las autoridades cuenten con la otra parte de la obra los recursos de los padres están resguardados.



Ariel Solís Hurtado, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó que tras la problemática de la Secundaria Profesor José L. Guerra A. personal de la Secretaría acudió a dialogar con los padres de familia.



Tras verificar con la dirección del plantel si existía alguna solicitud de rehabilitación de las instalaciones, no se encontró expediente al respecto.



Expuso que el apoyo del Gobierno del Estado en las acciones de rehabilitación de los sanitarios y bebederos para garantizar las condiciones óptimas a la comunidad escolar se dará.



Se les orientó para que, a través del director del plantel realicen la petición correspondiente con el objetivo de darle formalidad a los trabajos, dijo, mismos que se estima comenzarán a la brevedad.



"Las clases fueron reanudadas este mismo día, y se les exhortó a privilegiar el diálogo en beneficio de la formación académica de sus hijos", concluyó.