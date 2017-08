Sospechan peces están en "estrés calórico" en Laguna del Náinari

Ciudad Obregón(GH)

Decenas de peces han muerto durante los últimos quince días en las aguas de la Laguna del Náinari conocida como la "novia de Cajeme", y se sospecha que la causa podrían ser las altas temperaturas.



Aunque hasta el momento no ha habido un dictamen oficial de los expertos, el tema se analiza, expresó el responsable de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, Juan Ovando Nenninger Antillón, en coordinación con investigadores del Comité de Sanidad Acuícola.



"Este tema ya tiene días, se empezaron hacer los muestreos apoyándonos con el Cosaes, se mandaron a un laboratorio particular a Guadalajara por el tipo de reactivo, estamos en la espera de los resultados", externó.



Aunque los resultados hasta este lunes en la tarde no habían llegado", explicó, "durante los muestreos y los recorridos que se hicieron en las aguas de esta laguna se detectó una muy alta temperatura en comparación a la que deben mantener los peces en su hábitat natural.



"La temperatura está muy alta, se tomaron muestras en la tarde y a primera hora, las de la tarde marcaban 38 grados, en la mañana que sería la hora más fresca marcaba casi los 33, el agua no alcanza a refrescarse, la temperatura óptima para el hábitat de la tilapa es de 25 grados, es decir, están en un estrés calórico muy fuerte", subrayó.



La sobrepoblación es otro de los problemas que se ha tenido desde hace meses por los constantes programas de repoblamiento, además del ciclo de reproducción natural, expuso, lo que podría afectar por la falta de oxígeno.



Comerciantes



Aunque el problema de la mortandad de peces está presente desde hace dos semanas, los comerciantes y visitantes lo han percibido en los últimos cinco, por la gran cantidad de peces sin vida sobre las orillas.