Piden evitar "mexicanadas" en cableados eléctricos

Ciudad Obregón(GH)

El sobrecalentamiento del cableado eléctrico en los hogares y comercios es constante en esta temporada de calor, alertó María Luisa Zamorano Rodriguez.



La directora de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Cajeme explicó que la revisión del cableado y sus instalaciones debe revisarse de manera anual con técnicos especializados.



Este mes han sido ya dos las grandes instalaciones que han tenido conflicto en este tema, dijo, la subdelegación del IMSS y un banco de la calle Miguel Alemán.



El cableado eléctrico cumple con su vida útil al igual que todos los electrodomésticos y en temporada de calor sobrecargamos los tableros eléctricos y si el cable no está en óptimas condiciones se producen eso siniestros, explicó.



La revisión periódica de los tableros, el cableado y las instalaciones eléctricas es responsabilidad y obligación de todos los ciudadanos en los hogares, expuso, sobre todo de los propietarios de aquellos comercios o edificios que albergan más de 50 personas al día.



"Se debe de realizar un dictamen eléctrico, un dictamen estructural cuando se trata de edificios de mayor tiempo de estar funcionando, ese es el por qué suceden estas cosas, el riesgo ya existe porque no se tiene la precaución y prevención de cambiar el cableado, de revisarlo, los técnicos mencionan que de perdida una vez al año se debe realizar esto", añadió.



A toda costa se deben evitar las "mexicanadas" al momento de reparar alguna anormalidad detectada, puesto que esta situación también puede traer consigo un incendio, no sólo con pérdidas materiales sino también de vidas.



"Está en juego la vida de los tuyos", advirtió.