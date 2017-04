Abasto de gasolina en CO suficiente para el periodo vacacional

CIUDAD OBREGÓN(GH)

El abasto de gasolina para este periodo vacacional está asegurado pese a la falta de éste en algunas zonas del País, señaló Manuel López Parra.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos recordó que en esta ciudad y el Municipio no se han registrado problemas con la garantía del abasto, ni para los periodos vacacionales ni en el resto del año.



"Tenemos suficiente abastecimiento, no hay escasez y los barcos están llegando de manera normal, además que el oleoducto está bombeando el producto a diario, eso garantiza la cobertura del 100% de la demanda de todos los vacacionistas que vayan a llegar o salir de la Ciudad", comentó.



SIN DESCANSO



Para lograr dar un servicio de calidad, los trabajadores no descansarán y por el contrario cubrirán horas extras para abastecer las 96 estaciones, dijo, que integran la localidad.



"Hay bastante demanda, estamos trabajando de lunes a sábado alrededor de 10 a 11 horas diarias para repartir el combustible", explicó.



Aunque la demanda del combustible bajo a principios de año por las alzas que se registraron, tras la liberación del precio la demanda se ha equilibrado, añadió, y en el cierre del primer trimestre de este 2017 se ha mantenido.



Recordó que en la región que integra a Ciudad Obregón, Navojoa y el Valle del Yaqui se consumen por lo menos un millón y medio de litros diarios de combustible, en sus diversas modalidades.