Suspenden recolección de basura por días santos

Ciudad Obregón(GH)

Para evitar el cúmulo de basura y sus efectos nocivos en las colonias del Municipio de Cajeme, el secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos recordó de la suspensión del servicio este fin de semana.



Marcelo Calderoni Obregón indicó que dicha suspensión es motivo de los días santos, pero que el lunes el servicio quedará reactivado en su totalidad.



"El sábado le corresponde a la parte Poniente y Sur de la ciudad, Marte R. Gómez y Tobarito, Pueblo Yaqui y Quetchehueca; parte de la planeación es que lunes y martes se va a reforzar con todo, mientras que el domingo le corresponde a las delegaciones y ahí se trabajará lunes y miércoles", comentó.



Las medidas que se deben tomar en los hogares es el evitar en gran medida los desechos, aunque ya por el periodo dejan una disminución, dijo, o no sacarlos hasta el lunes.



"Es importante para los ciudadanos que se van a quedar sepan que sábado y domingo no se va a trabajar en la recolección, que comprendan que se podrá guardar un día más para que se regularice la recolección lunes, martes y miércoles", mencionó.



Sacar la basura este fin de semana cuando los vehículos recolectores no pasarán puede provocar graves focos de infección, además de mala imagen, señaló, pues los animales hacen destrozos.