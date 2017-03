Volcadura de pipa provoca derrame de tóxico en carretera

Ciudad Obregón(GH)

Más de dos horas de trabajos requirió el manejo de 24 mil litros de nitrato de calcio que quedaron ayer sobre la Carretera Internacional México 15, tras volcar la pipa que trasladaba el producto químico.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de la Estación de Bomberos de Ciudad Obregón, informó que a las 10:00 horas se reportó la contingencia y se requirió el apoyo de 20 elementos del Departamento de Materiales Peligrosos y dos unidades bomberas.



"Es material peligroso que se utiliza en la agricultura, fue un derrame considerable, el conductor del vehículo fue trasladado al hospital, las lesiones la ignoro, trabajamos para nulificar el efecto que tiene para el medio ambiente, en contacto con otros productos pueden dejar alguna reacción nociva", expuso.



Aunque este químico al no entrar en contacto con otros elementos es inofensivo, el riesgo era latente, abundó, pero se mantuvo bajo control.



"Contuvimos la fuga, evitamos que ingresara a vías públicas con un dique especial, después nulificamos el efecto, no había toxicidad latente porque no se combinó con otros materiales".



El producto que se derramó por la fuga de la pipa en el kilómetro 206 es utilizado en la agricultura, mencionó, y requiere de un manejo y equipo especial.



En el lugar se indicó que Hernán Arturo Hernández Juárez, de 28 años de edad, conductor de la unidad, intentó esquivar una vaca, momento en el que perdió el control de la unidad.



La emergencia provocó que la carretera Obregón-Navojoa operara con un sólo carril de circulación en ambos sentidos durante horas.



"Dice el chofer que por sacarle la vuelta a una vaca que estaba en la carretera se presentó el accidente", apuntó, "le ganó el peso al freno, y se llevó la carga el tractor con la consecuencia que ya conocemos".