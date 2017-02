Crece la amenaza de la roya en el trigo

Ciudad Obregón(GH)

La roya de la hoja en el trigo, conocida como la "polio de la agricultura", establecida en el Sur de Sonora continúa en crecimiento, confirmó ayer Juan José López Hermosillo.



El jefe del Distrito de Desarrollo Rural 149 Cajeme manifestó que el hongo está presente en la zona del Valle del Mayo, área donde se detectó primero, pero hoy también en el Valle del Yaqui.



Para parar la propagación de esta enfermedad en el cultivo, no es necesario que los productores comiencen con las fumigaciones masivas, dijo, y por el contrario, por el momento sólo es necesario el constante monitoreo.



"La roya de la hoja en la variedad Cirno C2008 sigue avanzando en la región del Bajo Río Mayo y áreas adyacentes", abundó, "en el Valle del Yaqui se encontró ya el primer caso positivo entre la colonia Jecopaco y el poblado de Agua Blanca a niveles apenas detectables.



"El reporte fue realizado por un productor y asesor técnico cooperante, y fue confirmado por investigadores y técnicos de la Junta", agregó.



Los informes en el Valle del Yaqui son apenas sobre incidencias, mencionó Pedro Figueroa López, investigador en enfermedades del trigo, y aún no hay daños.



Explicó que en Huatabampo sí hay reporte de daños y de fumigaciones, y tanto en esa zona como en el Yaqui, los trigos que se sembraron de manera tardía son los más vulnerables.



"El diagnóstico de la enfermedad no está bien definido, el hecho de que haya aplicaciones no es que sean necesarias", externó, "al aplicar los fungicidas ya implica un costo adicional y es una pérdida en el ingreso del agricultor, eso es lo que queremos evitar, queremos ayudarles".



Las herramientas para contrarrestar la enfermedad que cada año se hace presente sobre todo por las condiciones de calor y la humedad, externó, pero aún no es necesario el refuerzo del combate.