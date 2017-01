Onappafa rechaza decomiso de autos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Será este lunes 16 de enero cuando los propietarios de los vehículos extranjeros afiliados a la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) decidan qué acciones tomar tras el anunció del decomiso de los vehículos, anunció Fidel Lugo Ayala.



El presidente de la Organización recordó que son más de 40 mil los propietarios de los vehículos extranjeros en Obregón, los cuales buscan el respeto por su patrimonio.



Fue apenas hace unos días cuando la Secretaría de Haciendo solicitó apoyo a las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Tránsito para este trabajo, dijo, que no se permitirá.



“Se está solicitando apoyo a Seguridad Pública y a Tránsito para los decomisos de los carros americanos, supuestamente se está manejando de una forma muy sigilosa, que para revisiones de vehículos, para ver si es robado, pero eso se presta para inconformidades y que provoque violencia en el Estado”, consideró.



La inconformidad de los propietarios de estos vehículos se podrá manifestar mediante bloqueos en la Carretera Internacional México 15, mencionó, acciones que se decidirán este lunes por la mañana.



Recordó que el gobierno del Estado aseguró que durante su mandato no habría decomisos y que por el contrario se buscarían acciones para dar solución al problema que no sólo se registra en esta ciudad sino en el estado y en todo México, y sólo se ha hecho lo contrario.



“Ya pusieron retenes en Hermosillo, en las entradas y en las salidas y en algunos cruceros, pero nomás están en stand by, no están actuando contra los carros pero ya está la gente inconforme, ya está asustada, está provocando violencia por esa solicitud que está haciendo el gobierno a los municipios, la gente está acudiendo con nosotros a ver qué está pasando con este desplegado”, platicó.



En la calle Tabasco y 6 de Abril se reunirán los propietarios de los vehículos afiliados a diversas organizaciones, este lunes a las 9:00 horas, indicó, Y ahí se organizarán las medidas a tomar en rechazo.



“Nosotros siempre nos organizamos porque no soy yo el del patrimonio, somos todos", abundó, "de ahí tomamos medidas, podemos tomar las más drásticas, puede ser tomar la carretera federal o bloquear Hacienda”.