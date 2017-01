Empresas de PICO sin peligro de cierres: IP

Ciudad Obregón(GH)

Aunque el dólar continua a la alza y las medidas de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aún se desconocen, los más de 14 mil empleos que generan más de 100 empresas del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) no están en riesgo.



Luis Vélez Miranda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ciudad Obregón explicó que por el contrario se ha ido avanzando en diferentes temas, que conciernen al sector.



"No vemos ninguna afectación, ni reducción de la producción ni mucho menos, todos siguen trabajando normalmente, hasta no ver cómo viene el mercado este año", expuso.



El 40% de las empresas instaladas en dicha zona son extranjeras y hasta el momento no han expresado su intención de partir hacia su zonas de origen, mencionó, donde no se encontraran las bondades de la mano de obra local.



El alza recién aplicada a los combustibles tampoco es un tema de impacto en la permanencia de las empresas, pero si la llegada del gas natural en este año, detalló.



Pese a que el 60% de las empresas son nacionales, muchas de ellas exportan sus productos y tampoco se ha visto problema en ello, recalcó, y por el contrario se han visto beneficiadas con la paridad peso dólar.



"Vendrán ajustes según la demanda de sus productos, según el sector en el que se encuentren, harán ajustes de producción según su capacidad instalada, pero por lo pronto trabajan normal", expresó.



Al momento el Parque cuenta con una disponibilidad para recibir a empresas en 42 hectáreas, manifestó, y a la fecha se genera una derrama económica de casi 320 millones de pesos mensuales por nómina.



?



TABLA



A detalle



El Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) tiene una superficie mayor a las 219 hectáreas distribuidas en manzanas y lotes donde se ubican las casi 100 empresas.



• 40% de ellas son extranjeras.



• Cuenta con 42 hectáreas disponibles, naves y un sin fin de bodegas listas.



• Alberga a alrededor de 14 mil empleados todo el año



• Deja una derrama de mil 320 millones de pesos al año por nómina.



• Consume más de 500 millones de pesos por año en la localidad.