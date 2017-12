Balean a un hombre en Esperanza

OBREGÓN, Sonora(GH)

Una persona del sexo masculino fue atacada con arma de fuego en la comisaría de Esperanza.



Aunque las autoridades no han emitido información oficial al respecto, testigos aseguraron que se trató de un despojo de un automóvil.



Los hechos se dieron alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Tamaulipas entre Hidalgo y José María Morelos.



La víctima no se localizó en el lugar, por lo que los elementos policiacos respondientes investigan si fue trasladado a un hospital en carro particular y su estado de salud.