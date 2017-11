Padres de familia piden salida de directora

Ciudad Obregón(GH)

Desde las 07:30 horas, padres de familia de la Escuela Primaria Acamapichtli de la colonia Cajeme, se manifestaron de nueva cuenta en el plantel.



Miguel Murillo Ledezma, padre de familia de uno de los estudiantes del plantel, explicó que esta acción se dio una vez más como muestra de la inconformidad que se mantiene con la directora.



"Solicitamos y exigimos que la maestra Xóchitl Jeanette Arvizu Cebreros sea sometida a una valoración sicológica, ya que esas expresiones por parte de ella no son las adecuadas y correctas para dirigirse hacia nosotros, creemos que no está apta, ni en condiciones para que esté al frente de nuestra escuela", expuso.



La solicitud se enviará de manera formal hacia el secretario de Educación en el Estado, dijo, pues la calidad educativa ya se está afectando.



"Ella debería estar en la Rafael Ramírez y se regresó, creyó que aquí iba a caer en blandito; que venga Ariel Solís, Pedro Rodríguez, que es al primero que echan para adelante, que demuestren que ella es la directora del plantel, y aún así por todo el expediente que tiene no la queremos en esta escuela", mencionó.



Ariel Solís Hurtado, delegado de la zona Yaqui de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a la que pertenece este recinto, recordó que este plantel se ha mantenido con la misma inconformidad que no mantiene sustento, y el tema se está analizando ya en el jurídico.



"Ya tuvimos contacto con la directora, son cuatro, cinco padres de familia que no son ni siquiera de la Sociedad de Padres, que apoya a la directora actual; son problemas que se tienen desde hace rato en esa escuela, ya se está viendo con el área jurídica", detalló.



Las clases no se suspendieron pues los menores alcanzaron a ingresar, al igual que los maestros, indicó, y ya es necesario que el plantel trabaje en plena paz y armonía.



"Son situaciones externas, personajes externos, protestan, no hay un sustento del por qué están inconformes o por qué no quieren a la directora", externó, "ya se están tomando cartas en el asunto".