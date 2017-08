Accidentes en moto dejan lesiones irreversibles: HGO

Ciudad Obregón(GH)

Las lesiones que dejan los accidentes en moto por la falta de las herramientas como el casco pueden ser irreversibles, alertó Leonel Hurtado Ortega.



Este tipo de accidentes van en aumento desde hace meses, informó el subdirector médico del Hospital General de Ciudad Obregón, por lo que es necesario que se eviten.



"En el primer semestre de 2017 traemos 362 traumatismos craneoencefálicos, por motos, accidentes automovilísticos, la gran mayoría por moto, también por caídas de alturas, no son precavidos, no se toman las precauciones debidas", expuso



Estos casos han incrementado en un 15% en comparación con el 2016, dijo, así como sus consecuencias.



"Este comportamiento se ha incrementado hasta en un 15%, el número se mantiene, pero lo que sigue en aumento son las lesiones en moto, y son muy importantes porque son severas, no nomás es el traumatismo.



"Va más allá, a contusiones de tórax, se quiebran las costillas, el pulmón, a veces hasta el corazón y abdomen, el hígado tiene lesiones", mencionó.



En la mayoría de los casos, la salud del afectado se agrava por la omisión del uso del casco, detalló, pero también por el exceso de peso o tripulantes en el mismo vehiculo motorizado.



"No se toman las medidas preventivas, los cuidados que debemos de tener en este tipo de vehículos, apuntó, "no es que uno los satanice sino que no hay prevención en su uso".