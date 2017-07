Afectan a la Cruz Roja servicios no urgentes

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Durante el mes de junio se atendieron 799 servicios de ambulancia, de los cuales 450 no ameritaron un servicio al hospital y no eran emergencia, indicó el coordinador de socorros de la Cruz Roja de Ciudad Obregón.



José Luis Osegueda Osegueda lamentó que aunque los servicios sin emergencia han ido a la baja en la Cruz Roja de Ciudad Obregón, aún siguen presentes este 2017.



"Es algo en lo que insistimos mucho con la ciudadanía, hasta este mes de junio vimos reflejado un poquito, de esos 799 servicios, únicamente 349 personas ameritaban ser trasladadas a un hospital, 226 no ameritaban ser trasladadas, significa que esas pudieron ser trasladadas en un vehículo particular a un médico", comentó.



De estos 799 llamados, 28 fueron para atender a 28 presuntos lesionados sin lesiones, 35 ya eran cadáveres, 40 fueron cancelados en el camino, 31 fueron trasladados por terceros y 51 personas se negaron al traslado aunque sí lo requerían, expuso, acciones que sólo dejan un gasto significativo en el combustible, en el tiempo y en la ocupación de la unidad.



"Nos dicen 'ay, me siento muy mal', llegamos y resulta que tienen tres días con temperatura o infección en el estómago, eso no es una emergencia, pudieron ir a ver a un medico, es una afectación económica, y otra si tú me llamas y me dices que tienes a alguien enfermo y voy y resulta una consulta a domicilio dejó de atender a un accidente, a un atropellado", añadió.



Este mes de junio el número de llamados sin emergencia bajó, mencionó, pero aún así las cifras siguen siendo altas.



Detalló que los servicios médicos que se atienen en la delegación fueron también 4 mil 917, entre los que destacan inyecciones, heridas, curaciones y chequeo de signos vitales, y que los llamados sin emergencias llegan por parte de la ciudadanía, aunque sí se han registrado otros por parte de los elementos policiacos que deben saber diferenciar.



"Ahí precisamente los reclamos de la gente que nos dice: ‘Nunca llegó la ambulancia’, porque estamos atendiendo a personas con dolor de muelas", añadió.