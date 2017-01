Ganaderos de CO están más optimistas este año por subastas

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

El incremento del 25% en el número de cabezas exportadas desde septiembre a esta fecha y las lluvias que se han registrado en la localidad han dejado más que positivos pronósticos para el sector ganadero, destacó Héctor Platt Martínez.



El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) manifestó que además el año ha sido más que benéfico tras el arranque de las subastas en el Sur de Sonora, con lo que los productores obtendrán un fuerte ahorro.



El tema del alza de la gasolina y el dólar no son un factor negativo para el sector, mencionó, ya que con aumentos o no se debe seguir con la producción.



“El precio del ganado ha estado reactivándose, por supuesto que el tema de los insumos también tiende a ajustarse, pero en si yo veo un panorama positivo, hubo lluvias en diciembre, hay pronósticos para los siguientes días, con lo negativo no hay que envenenarnos el alma”, comentó.



La primera subasta realizada en Cajeme a petición de los ganaderos de la zona se dio con éxito, detalló, y sobre todo en cuanto a la reducción de gastos al no tener que trasladarse hacia Hermosillo como se hacía.



“Teniéndola en Cajeme que es un centro de operaciones eso va a beneficiar a los pequeños y medianos productores, en la exportación no hay problemas”, abundó, “debemos estar tranquilos, no hay inquietud de que se vaya a modificar el Tratado de Libre Comercio, vamos por arriba del ciclo pasado, un 25%, vamos en unas 125 mil cabezas”.