Policía va contra motos en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Al menos 60 motocicletas han sido retiradas de las calles de Ciudad Obregón por no portar placas ni documentación que demuestren su legal procedencia, informó Adolfo Díaz Herrera.



Este operativo para disminuir el índice de delitos que se cometen en ellas se mantendrá de manera permanente, anunció el comandante de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tanto en el Centro como en las colonias.



"A raíz de que se ha detectado que se han cometido algunos delitos en motocicletas que no tienen placas ni identificación es que surgió este operativo, estamos previniendo todo esto", resaltó.



La falta de placas y de la licencia de conducir han sido hasta el momento las principales acciones para la detención, destacó, así como la falta de casco.



"Si no tienen tarjeta, placas ni licencia se tiene que detener, en diferentes colonias estará el operativo.



"La misma ciudadanía se estaba quejando demasiado por las unidades motocicletas que transitan oscilando entre los carriles, y hemos detectado que nunca utilizan los cascos", mencionó.



La multa por la falta de casco es de apenas 90 pesos, recalcó, pero la omisión de placas recae en la detención de la unidad hasta que se demuestre la procedencia de esta.



"Permanecerá el operativo todo lo que resta del año, comenzó el viernes pasado y hasta el momento van aproximadamente unas 60, 70 motos detenidas", concluyó.