Piden denunciar camiones que cobren $9 en CO

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Debido a que más del 50% de los camiones urbanos no están en condiciones de cobrar 9 pesos, autoridades del Transporte pidieron denuncias y reportes.



Juan Saúl Benítez Maldonado manifestó que sólo las unidades que cuenten con el set de tecnología pueden cobrar esta tarifa, que fue aprobada en meses pasados.



Los camiones urbanos en mal estado deben apegarse a la tarifa de 8 pesos, resaltó, sin discusión alguna.



"Más del 50% de las unidades no deberían de cobrar 9 pesos, si es así, invito al usuario a que denuncie el número de la unidad y de la línea", abundó, "desde las 5 de la mañana para reportar, que reporten la hora y el día".



Agregó que ha recibido reportes y quejas aunque no en gran medida, debido a una confusión con la empresa Galmar.



"Ellos traen puros camiones nuevos con todos los servicios, pero el set de tecnología no les funciona, y pagaron por cada equipo; hay confusión ahí, ellos no pueden cobrar 9 pesos tampoco, aunque traigan camiones nuevos", mencionó.



La semana próxima llegarán calcomanías para ubicar a los usuarios conforme al costo, añadió, y que no haya confusiones.



"La gente piensa que va a pagar 9 pesos porque trae aire acondicionado, no es así, deben reunir todos los requisitos, que incluyen el camión en buen estado físico, mecánico, aire, set de tecnología, barras lectoras", expuso.