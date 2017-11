Esperan ambulantes alza en ventas por ahorros y aguinaldos

Ciudad Obregón(GH)

Ante el pago de cajas de ahorros y aguinaldos, los más de 66 ambulantes del primer cuadro de la ciudad esperan un alza en sus ventas.



Manuel Montaño Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes en Pequeño de Cajeme, explicó que año con año desde principios del mes de noviembre se ve un cambio rotundo en el Centro también en la cuestión del flujo y visitas de paisanos.



"Desde ya hay un cambio, noviembre es mejor, ya pasó el día de las flores, de muertos, ya dejamos colegiaturas atrás, en esta época ya están las quincenas libres, las cajas de ahorros, empiezan a caer los aguinaldos, empiezan a llegar paisanos, vemos dólares.



"Esperamos que se reactive muy bien la economía porque los últimos de noviembre y diciembre son buenos pero enero y febrero no, esperamos fuerte alza, no tenemos porcentajes", destacó.



Los comerciantes salieron ya hacia el Sur en busca de resurtirse de productos y en busca de otros nuevos, mencionó, para ofrecer un servicio con gran calidad.



"La gente ya está pidiendo préstamos y se están endeudando con la idea de sacar diciembre y sacarlo bien", añadió.



Aunque ha habido diciembre mejores que el 2016, este no fue tan malo, dijo, y se espera que este 2017 sea mucho mejor por el flujo de circulante y demás.



PARARÁN COMERCIO FORÁNEO



CIUDAD OBREGÓN.- Aunque hasta el momento no han llegado solicitudes de los comerciantes en busca de establecerse en época navideña en el primer cuadro de la ciudad, esto no se permitirá, aseguraron las autoridades municipales.



Durante el 2016 se permitió la colocación de sólo 4 casetas sobre la calle Galeana, pero fueron operadas por el mismo comercio local.



Se indicó que es a finales de noviembre cuando los interesados comienzan a acercarse al Municipio para obtener un espacio donde comercializar, de manera principal productos alusivos a la Navidad.



"Estamos lejos de la fecha, a finales de noviembre podremos comenzar a platicar del tema, el año pasado fueron sólo 4, ya no hemos permitido la estancia de los foráneos", señalaron las autoridades municipales.