Afectan llamados sin emergencia a Cruz Roja en CO

Ciudad Obregón(GH)

Aunque en este 2017, en comparación con años pasados, se ha registrado una baja en el ingreso de los llamados falsos a la Cruz Roja, pero no las llamadas de auxilio sin emergencia.



José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de Socorros en la Cruz Roja, manifestó que en octubre de este año se recibieron 920 llamados, muchos de ellos sin una emergencia real.



El mes pasado se registraron 920 servicios, de los cuales, en un 2% la Cruz Roja acude al lugar sin encontrarse nada, de aproximadamente 18 llamadas telefónicas.



Hace apenas 5 años ingresaban al día hasta más de 150 llamadas telefónicas de menores jugando, tanto en sus hogares como en los teléfonos públicos, recordó, así como más de 5 llamados por amenaza de bomba, que ahora se han extinguido.



Pese a que dicha problemática ya no lo es, los llamados sin emergencia sí lo son, pues cada salida representa un gasto de alrededor de 500 pesos, y la ocupación de una unidad que se podría utilizar en una emergencia de verdad, recalcó.



Desde la recepción de las llamadas en el C4 a través del 911, el problema se ha reducido, platicó, pero poco se ha hecho en el de la falta de conciencia de la población.



"Por lo regular las personas adultas se niegan a ser trasladadas; llegamos, las atendemos y necesitan ir a un hospital y por creencias de que ahí se van a morir se niegan.



"Eso implica un gasto para nosotros", subrayó, "por atender estas llamadas dejamos de atender cosas que son emergencias realmente, como un accidente.



"La gente no hace conciencia, todavía la gente no valora en un 100% lo que es una emergencia, nos hablan con dolores de estómago.



"De las 920, 288 no ameritaban traslados, eran consultas a domicilio, pudieron haber ido a consulta", concluyó.