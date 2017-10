Dañan tubería en gasoducto en Loma de Bácum

Ciudad Obregón(GH)

Casi 8 metros de tubería fueron eliminados del gasoducto aledaño a la Carretera Internacional México 15 alrededor del kilómetro 28 y medio por actores desconocidos por los residentes de la Loma de Bácum, a quienes temen, les "achacarán" el caso.



Guadalupe Flores Maldonado, integrante y asesor jurídico de la etnia, explicó que aunque los recorridos de vigilancia en toda la zona donde se estaba colocando la tubería se dan a diario, el sábado y domingo no se realizaron, y el día lunes se dio la detección del saqueo del tubo.



Al existir una orden del Tercer Tribunal Colegiado Administrativo y Penal con sede en Hermosillo, que marca la suspensión inmediata de esta obra y la eliminación del tubo ya colocado, la etnia acredita el saqueo del tubo a las empresas que desde julio debieron ejecutar esta acción, dijo, o al gobierno que quizás busca apegarse a derecho.



En la zona queda aún una gran parte de este tubo y no se buscará sacar, mencionó, pues este será utilizado para el riego que comenzará en una o dos semanas más en sus cultivos.



Martín Valencia Cruz, secretario de la Loma, recordó que la etnia no está en contra del desarrollo que no está comprobado que traerá este gas, pero si en que la tubería represente un riesgo al estar cerca de la zona habitacional indígena y de sus áreas verdes.



"No se descarta en nuestra buena fe que alguien del gobierno actuó para reestablecer el estado de derecho, que este pueblo tiene bien fundamentado", señaló, "y que en el 2018 cuando vengan las elecciones no les afecte a nadie".