Ciudad Obregón registra más de 5 choques por día

Ciudad Obregón(GH)

Más de cinco choques por día registra Ciudad Obregón sobre sus calles.



Estos están protagonizados de manera principal por jóvenes, informó Adolfo Díaz Herrera, comandante de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de entre los 20 y los 35 años.



Algunas calles son más conflictivas que otras, y entre las de mayor número de incidentes están la 200 y el Centro, comentó.



El exceso de velocidad, el corte de circulación y la falta de respeto a los semáforos son algunas de las acciones que causan estos hechos que han dejado si no muertes, fuertes lesiones, dijo, así como el conducir con el teléfono en mano.



"Tenemos la calle 200, el Centro, que son más conflictivos, el departamento siempre prevé que se aumenten para que no nos agarre con la guardia abajo, pero aún estamos estables, estamos preparándonos para finales de año que aumenta el tráfico", detalló.



Al incrementarse el tráfico en los próximos días por el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, la celebración a San Judas Tadeo y la fiesta de brujas, llamó a la prevención y al acato a la ley.



Expuso que aunque el costo de las multas varían según la acción y según el tiempo de pago, todas son mayores a los 500 pesos.



"Estamos en un nivel igual (en comparación con el 2016) afortunadamente, porque eso es bueno, aumentan los vehículos y no aumenta la siniestralidad", añadió.



Aunque no se cuenta con cifras de las lesiones que dejan estos incidentes, estos se han ido reduciendo poco a poco por el uso del cinturón de seguridad, destacó, y se espera que este comportamiento sigua igual.