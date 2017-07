Aseguran suburbanos que no equilibra alza del 6% con insumos

Ciudad Obregón(GH)

Aunque el aumento del 6% que registró el servicio del Frente Único del Transporte Suburbano y Foráneo del Sur de Sonora es significativo en cuestión de apoyo, el equilibrio con las alzas en sus insumos aún no se logra, expresó Abraham Fierros Morales.



Recordó que fue apenas este 6 de junio cuando quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del incremento, que se ha dado durante dos años consecutivos como lo marca la ley, y como no se había cumplido.



El alza todavía no se percibe en los ingresos al ser este un periodo de bajo flujo y demanda por las vacaciones, abundó.



Al momento, son 140 las unidades que están prestando el servicio, de las cuales el 50% cuentan con aire acondicionado, a las cuales se les incrementa el consumo de diesel en por lo menos 30 y 40 litros por día, dejando un costo extra no contemplado, apuntó.



Las bondades se verán tras el regreso a clases hasta agosto, explicó, mientras continuarán absorbiendo los aumentos también en cuestión de refacciones y otros insumos.



"Sólo es un pequeño respiro en cuestión de toda la alza que tenemos en insumos.



"Estamos rebasados de la última fecha de 2016 que fue en junio 18 de 3 pesos por combustible, pero entendemos que un golpe de un 18%, 20% hubiera sido muy duro para el usuario", indicó.



Citó como ejemplo que al Campo 60, San José, Pueblo Yaqui el pasaje de 20 pesos subió a 21 pesos, en tanto, los lugares más lejanos cuestan más de 40 pesos, lo cual aumento dos a tres pesos.