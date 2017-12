Recupera salud y camina hacia el Cerro de la Virgen

CIUDAD OBREGÓN(GH)

"Hace dos meses estaba trabajando en la construcción cuando me electrocuté y pasé más de diez días hospitalizado, yo le prometí a la Virgen que la iba a visitar caminando (20 kms.) al Cerrito si me permitía recuperarme de salud", expresó Misael Vladimir Hernández Burgos.



Fue una mañana del mes de octubre cuando realizaba trabajos de colado en una construcción en la colonia Miravalle, estaba sosteniendo una máquina para colar en el techo, cuando el brazo metálico tocó un cable de alta tensión, lo cual provocó la descarga eléctrica que se concentró en la maquinaria.



El devoto de la Virgen del Tepeyac ayer a las 7:00 de la mañana salió de su casa en la colonia Beltrones para su caminata y cumplir con su promesa acompañado de su familia rumbo al Cerrito de la Virgen.



Con él llevaba una mochila con varias veladoras que dejará en el altar.



"Todavía mi pierna no queda al cien, pero sí me permite caminar y cada vez me estoy recuperando más de ese accidente", afirmó.



Toda su familia es devota de "La Morenita, dijo, y mientras se recuperaba, su esposa en sus oraciones también se lo ofreció para que lo aliviara de ese trágico suceso.