Cierra cuartel de bomberos para dar paso a Gendarmería

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La Estación de Bomberos en Pueblo Yaqui quedó cerrada desde el pasado jueves 9 de noviembre, ante la instalación de un grupo de Gendarmería en el lugar.



El servicio para apagar incendios, atención de abejas y otros, se brindará desde Ciudad Obregón a toda la zona que se atendía desde dicha Comisaría, informó Osvaldo Villagrana Amaro.



El comandante de Bomberos dio a conocer la noticia luego de abandonar el local donde se operaba en las instalaciones de la Cruz Roja.



"Se promovió una rehabilitación de un edificio ubicado en las orillas de este pueblo y desafortunadamente hubo una situación más urgente que atender relacionada con la seguridad y justo en ese edificio que estaba siendo remodelado se instaló un grupo de Gendarmería", abundó.



Dos "tragahumos"



Durante dos años, los dos "tragahumos", con una unidad, prestaron el servicio desde una zona proporcionada por la benemérita institución, dijo, pero tras los deseos y un proyecto de rehabilitación y ampliación, la debieron abandonar.



"No nos corrieron, no abandonamos, no nos agredieron, no ha pasado nada de eso, sólo es acatar una petición de la coordinación estatal por el proyecto que tienen para el edificio", añadió.



En esta zona los llamados no son muchos, pero la cobertura es extensa, indicó, ya que se atendía al Campo 47, 16, Atotonilco, Tobarito, Marte R., Gómez y todo el Sur.



Con este cierre se quedarán funcionando sólo 4 estaciones de las 5 que operaban, entre ellas la principal sobre la calle Chihuahua y 6 de Abril, la de la Querétaro y Morelos, USSI Norte, USSI Sur y la de Villa Bonita, concluyó el comandante de Bomberos.