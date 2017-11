"Los perros nos siguen por naturaleza": Cartero

Ciudad Obregón(GH)

Durante nueve años, Adrián López, de 28 años, ha entregado más de 300 mil cartas, en diversas zonas de la ciudad.



El joven, dijo, es uno de los 50 carteros de Correos de México, y desde las 07:00 horas inicia su jornada.



"Llegué aquí de repente, salió como oportunidad, algo espontáneo, me dijeron que estaban solicitando personal, me animé y traje todos los papeles y requisitos y seguimos remando en el barco", expuso.



Al día, Adrián entrega entre 100 y 500 cartas, platicó, exponiéndose en ocasiones a riesgos diversos, como ser atropellado por los automovilistas que no respetan a los ciclistas.



"Es una labor muy bonita, muy noble, una vez me mordió un perro en la calle, nos siguen por naturaleza", platicó.



En sus 9 años ha sido partícipe de diversos cambios en la población, mencionó, como el bajo envió de cartas, ya que ahora el 90% del correo son estados de cuentas bancarias y de otras empresas.



Esta práctica (cartas), sigue aún viva, sobre todo en diciembre por las fechas de navidad, pero es muy poco el flujo en comparación con apenas hace 5 o 6 años, reveló.



Aunque en ocasiones el Sol, el estado de las calles y otras circunstancias dejan en la actividad un mal sabor de boca, el asombro y la espera de la población conforme a su correspondencia es una buena paga, destacó, que da ánimos para continuar.



"Se siguen enviando cartas, pero son menos frecuentes, al mes me llegan como 8, en navidad es cuando la gente que está fuera se anima a enviar a sus familiares, la tradición se da nomás estos meses, ahorita son más paquetes, revistas, compras por Internet.



"Es gratificante ver el ánimo de la gente cuando ve a uno, es lo que le da energía para seguir", platicó.