Loteros de autos usados viven año 'negro' en Obregón

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Por lo menos tres comercios de vehículo usados han tenido que cerrar sus puertas por las bajas ventas, lamentó Efrén Rosas Leyva.



Aunque han sido también alrededor de dos los comercios que se han abierto durante este año, la crisis se vive de forma similar en todo el rubro, agregó el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Obregón (Arauco), sobre todo desde el mes de julio.



"Nuestras ventas últimamente han sido muy malas, lo que es julio y agosto son meses que de alguna manera ya sabemos que son malos", expuso, "en julio generalmente la sociedad opta por salir de vacaciones.



"En agosto es tradicional que la gente meta a sus hijos a la escuela, esto es tradicional, pero este año en especial ha sido ‘negro’ para nosotros", consideró.



Aunado a esta situación que no se puede controlar, el ingreso de autos americanos ilegales a Sonora ha impactado de manera significativa, mencionó, y nadie hace nada al respecto.



"Uno de los miembros me comenta que en el mes de julio vendió un carro nada más, el comportamiento es de la misma manera para todos, otro dato que me preocupa más es el que muchos ya están pensando en buscar otras opciones.



"Ya tienen una tristeza y falta de esperanza en que los tres niveles de Gobierno volteen a nosotros y nos valoren", destacó.



Las autoridades han sido demasiado permisivas con las conocidas como "pafas", expuso, pese a que ya se ha declarado por parte de Seguridad Pública que son estos los autos más robados y en los que más se cometen los delitos.



"Claro que se han dado cierres, hay alrededor de unos tres, aperturas son como dos, las ventas han bajado en un 70%", apuntó, "es triste, en México hay 4 millones y medio de carros ‘chuecos’, sólo en Sonora son 450 mil y en Cajeme 30 mil".