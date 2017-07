"Apagones" en Obregón terminarán este día: CFE

Ciudad Obregón(GH)

Los trabajos para evitar más "apagones" en el Poniente de Ciudad Obregón concluirán hoy miércoles, aseguró el superintendente de distribución Obregón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Édgar Camacho Apodaca informó que las suspensiones del servicio de energía eléctrica se han mantenido desde el jueves pasado, cuando los amantes de lo ajeno dañaron una cuchilla, lo que afectó a más de 16 mil usuarios.



Aunque no se lograron llevar el cable que se pretendía hurtar, los daños en el sistema de electricidad fueron graves, expuso, y aún no se logran solucionar.



"Tuvimos un problema en la entrada de una colonia, se hizo la reposición de la cuchilla y se resolvió la problemática, la cosa más fuerte fue el jueves pasado a las cuatro de la mañana.



"Nos hacen vandalismo sobre un cable de alta tensión en la Subestación Cajeme y dejó daños significativos, hay que cambiar cable, terminales y otras cosas", abundó.



Los "apagones" han sido constantes en sectores como Torres de París, Casa Blanca, las Urbi y hasta en la zona del bulevar Ramírez, mencionó, y todo el sector Poniente.



No han concluido los trabajos por la magnitud del daño y se espera que terminen mañana (hoy miércoles), esto por intentar robar porque no pueden, ese cable es grueso y puede causar daños o la muerte a cualquier persona que busque hacer contacto con él, explicó.



Otros sectores también han sufrido "apagones" por los vientos, destacó, éstos son más comunes a los que se dan por los daños en el cableado, los cuales cuando se dan, dejan a miles afectados.



"No son constantes (robos) pero cuando llegan hacen mucho daño, nos ha tocado hasta 3 veces al año, pero en ese conductor de alta tensión, en primera tensión es más frecuente, esta es la única que se ha registrado este año", externó Camacho Apodaca.



Los cortes de electricidad han afectado a una buena parte de las familias en Ciudad Obregón, quienes confían que hoy quedé resuelto este problema.