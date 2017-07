Caen 63 milímetros de lluvia en Obregón

Ciudad Obregón(GH)

Las primeras lluvias de julio que se registraron el lunes por la noche dejaron estragos en el Norte, Sur, Este y Oeste de la localidad, informaron autoridades municipales.



Las calles Sufragio Efectivo y Jalisco, así como los pasos de desnivel se mantuvieron con un gran cúmulo de agua durante toda la mañana.



Las autoridades municipales informaron que fueron 63 milímetros los acumulados con dichas precipitaciones, cifra para la cual no está preparado el municipio.



Hay encharcamientos en el municipio, ya se atiende con maquinaria y personal la limpieza, se expuso, hay el registro de tres árboles caídos y el paso del desnivel quedó cerrado al paso vehicular.



Aunque el paso de desnivel de la calle 200 no se colapsó, el cúmulo de agua fue más grande que el cause de desfogue , se expuso, y la bomba con la que se cuenta es insuficiente para sacar de manera rápida la gran cantidad de líquido.



La Comisión Nacional del Agua se coordinó también en el apoyo de las soluciones a los desfogues, que deberán estar concluidos para hoy miércoles.



Otro de los reportes que se emitieron fue la caída de una mujer a una alcantarilla en el fraccionamiento Villa Bonita, hasta donde tuvo que acudir una unidad de Bomberos.



Oswaldo Villagrana Amaro, comandante del Departamento de Cajeme, manifestó que éste fue el único reporte de emergencia, relacionado con las aguas.