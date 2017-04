Refuerzan la vigilancia en canales por caimán

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Aunque la presencia de uno o varios caimanes en las aguas de los canales de la región no está confirmada para la Unidad de Protección Civil Municipal, las autoridades dieron a conocer que se reforzó la vigilancia en dichas zonas.María Luisa Rodriguez Zamorano, titular de la Unidad de Protección Civil, explicó que aunque se han emitido diversos reportes al respecto, ningún inspector ha logrado confirmar un avistamiento como el que ocurrió el año pasado.Aunque este fin de semana los bomberos reportaron la presencia de estos especímenes en la zona del Campo 2 en el Canal Bajo, a Protección Civil les informaron la presencia en la zona de Villa Bonita, a donde se acudió sin éxito alguno."Fuimos tres veces en lo largo de la tarde, ahorita igual, no hay ningún avistamiento real, si decimos que es mentira la gente ya no va a reportar", expuso."Nos pasará como lo del lobo, que ahí está y ahí está y el día que esté no creeremos, no podemos desmentir a nadie", agregó, "si están bromeando con esto porque en una ocasión lo vimos las mismas autoridades en el Campo 5".De acuerdo con el Departamento de Bomberos podrían existir dos o más especies de este animal, aunque Protección Civil recalcó que esto no se puede asegurar."Se está investigando (posibles criaderos en Ciudad Obregón), desde un principio a la Profepa para que vinieran a apoyar, no ha habido certeza de que en algún lugar haya criadero, esperamos sigan los llamados", mencionó.De confirmar o no la presencia de estos animales que pueden atacar al humanos o a cualquier otra especie al ser carnívoros, o no, las medidas de precaución en la población deben estar presentes, destacó, pues las aguas del canal no se deben desafiar.