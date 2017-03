"Trilla" agrícola inicia en mayo

Ciudad Obregón(GH)

Aunque el diesel registró un impacto negativo del 16% en su precio, los más de 4 mil transportistas del Sur de Sonora esperan con ansias la temporada de mayor trabajo que inicia en mayo con las "trillas".



Regino Ángulo Sánchez, presidente de la Unión de Transportistas de Carga del Valle del Yaqui, manifestó que aunque todo el año se mantiene el trabajo, sobre todo después del impulso en la diversificación de los cultivos, es mayo, junio y julio las fechas de mayor movimiento por el traslado del trigo.



Esta época que es la mejor del año para el sector, representa el 65% del trabajo y de los ingresos anuales, agregó.



"Es el mejor momento para los transportistas, estamos esperando la temporada, empieza de poco a poco, ya en mayo aumenta el trabajo llevando el trigo y el maíz hacia el centro de acopio y también en la exportación de los granos, que normalmente es hacia Guaymas", expuso.



Las refacciones e insumos básicos para las unidades en las que transportan los granos y los cultivos, también registraron un repunte en sus costos, indicó, lo que deja la necesidad inminente del alza en los fletes y el servicio.



"Las cosechas de trigo son importantísimas porque se da trabajo a muchos que sus camiones no tienen la posibilidad de viajar a largo plazo", abundó, "vamos al negociar los fletes con el usuario porque no se puede trabajar sin ninguna retribución".



Este año se espera que sea positivo pese a las alzas, señaló, ya que también gran parte de las carreteras y vías por donde se transita fueron rehabilitadas, y dejarán mayor agilidad, seguridad y menos accidentes.



"Puede ser este un buen año", consideró, "aunque también este año el trigo no va dar la misma productividad".