Esperan llegue a Obregón gas natural

CIUDAD OBREGÓN, SONORA(GH)

A 13 mil usuarios del Sur de la ciudad llegará primero el gas natural en Cajeme, anunció Alejandro Villanueva López.El responsable del Gas Natural Fenosa en la distribución Noroeste y Sinaloa explicó que para dentro de seis meses se planea distribuir ya este insumo que apoyará la economía familiar, industrial y comercial.Para ello se lleva ya un avance significativo en la red de distribución, destacó, y en la limpieza del terreno donde se colocará el centro de distribución al Oriente de la Ciudad."Ya tenemos la red de distribución en la Sufragio y Jalisco, estamos ya trabajando en la construcción de la -City Gate-que es el punto de entrega de la red del ducto de abasto, esperamos que esté listo dentro de 2 o 3 meses, estaremos listos técnicamente pero aún estamos esperando la llegada del gas natural por los tubos que se están construyendo", comentó.La problemática que se mantuvo en la Loma de Bácum quedó resuelta y hay ya un gran avance en la llegada del tubo, dijo, por lo que en un periodo no máximo a los seis meses podría iniciar la operación.Destacó que el alza en la gasolina no tiene ni tendrá influencia en el costo, ni en la llegada o distribución del gas natural, y más bien vendrá a competir con más ventajas, aunque el precio del dólar si tiene una influencia que se espera no elimine su accesibilidad, seguridad, economía y comodidad."Viene de Estados Unidos en el gasoducto que llega hasta Guaymas y de ahí hasta El Oro, por aquí pasa ese gasoducto, no tenemos claro el precio final porque aún tenemos que negociar la compra, los precios de transporte ya están establecidos y también los de distribución...", añadió.Faustino Félix Chávez, alcalde en el Municipio, recalcó que con la llegada de este insumo hay más oportunidades de que lleguen nuevas y grandes empresas, y que las que están ya instaladas se interesen por crecer.