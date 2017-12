Piden estar alertas para no ser víctima de extorsión telefónica

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Mantenerse alertas de cualquier llamada inusual y con petición de datos personales es la principal medida de prevención para una extorsión telefónica, alertó Antonio Gutiérrez Lugo.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública señaló que aunque en las últimas semanas no se ha registrado otro caso, pero en los meses de alto circulante pueden aumentar.



La Policía Municipal no cuenta con las cifras de los casos que se dieron este año, dijo, pero es notorio que estas han disminuido.

“Aquí en Ciudad Obregón (los casos) sí han disminuido, o al menos no nos han hecho ya del conocimiento de que se sigan recibiendo esas llamadas, eran números de la ciudad, las empresas que venden esos teléfonos no piden muchos requisitos, no piden mayor documentación”, abundó.



Dar datos de las tarjetas de débito, crédito o personales y familiares nunca es correcto vía telefónica o en persona, subrayó, ni cuando se comente que acuden de parte de Seguridad Pública o instituciones bancarias.



Agregó que además es necesario no permitir que los menores contesten los teléfonos, pues son más fáciles de persuadir.