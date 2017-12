Atienden a 3 mil 300 con necesidades educativas especiales

CIUDAD OBREGÓN(GH)

En los 7 centros de Atención Múltiple (CAM) de Cajeme se atienden a alrededor de 700 menores con discapacidad.



En tanto, en las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) de los centros escolares a 3 mil 300 con necesidad especial.



Dolores Vega Valdez, supervisora federal de la escuelas de educación especial en Ciudad Obregón dentro de la Zona 12 de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), manifestó que estas necesidades son diferentes, pero entre las más comunes está la intelectual.



Quienes padecen de una necesidad intelectual son atendidos en el Usaer y no en el CAM, dijo, donde el trabajo es fuerte en el tema de sicología, y en coordinación con el sector salud.



"Estadísticamente y de acuerdo con los números de Inegi, los porcentajes son estables", apuntó, "aumenta en el número porque la población va en incremento en el municipio".



Los maestros no cuentan aún con la suficiente capacitación para detectar de forma adecuada a los menores con requerimientos especiales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), mencionó, por ello la necesidad de las Usaer en los planteles escolares.



Una vez detectada esta anomalía en el comportamiento o aprendizaje, los padres de familia en muchos casos se resisten a aceptarlo, siendo esta la principal limitante para la atención, reveló.



Una persona con discapacidad y una con necesidad especial son diferentes, detalló, aunque en muchas ocasiones requieren de procedimientos similares con neurólogos, sicólogos y demás.



"El problema que vemos sobre todo en educación regular es que muchas veces el padre no acepta que su hijo tiene un requerimiento especial.



"Piensan que es hablar de una discapacidad y no es así, hay muchos alumnos que tienen necesidades especiales y no tiene una discapacidad, requieren de cambiar el ambiente familiar y de comunidad, hay mucha resistencia", concluyó.