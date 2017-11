Llaman a olvidarse del celular en misa

Ciudad Obregón(GH)

Aunque el uso del celular en misa no será prohibido de manera rotunda, el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón llamó a la población a olvidarse del móvil y de cualquier distracción.



Felipe Padilla Cardona explicó que desde hace años el uso de este aparato se ha generalizado, y ahora hasta en misa es utilizado para la toma de fotografías, videos y revisión de redes sociales por chicos y grandes.



"No es un show, es un sacramento y no se valora, no participa la gente, está viendo otras cosas que no corresponden, necesitamos escuchar", expuso, "muchas veces no valoramos y no aprovechamos el valor de participar en esta celebración".



Es necesario reflexionar acerca del lugar que se le debe dar a Dios, dijo, y sobre todo en su casa.



Escuchar la palabra de Dios y sentirlaes el alivio para el alma y muchos conflictos y problemas que se cargan; de ahí, la necesidad de vivirla en plena paz, destacó.



El número de suicidios se ha incrementado y muchos casos por la falta de la paz espiritual, mencionó, la cual se puede encontrar en Dios a través de la misa y la oración.



"Si la gente no va con la intención de celebrar o aprovechar la misa, hay que aprovecharla, ya están ahí, hay que aprovechar su presencia para participar", añadió.



Al igual que el Papa Francisco en su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, recomendó su no uso, aunque recalcó, no se prohibirá su utilización.