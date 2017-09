No olvide la B12 en dieta vegana

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Tras la moda y estilo de vida vegano que se ha implantado en una parte de la sociedad, la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria número 4, manifestó la importancia del consumo de la vitamina B12, que no está en ningún vegetal.



Flor Angélica Barreras Mendoza recordó que las dietas veganas son aquellas que excluyen por completo los alimentos de origen animal, los cuales son importantes y necesarios por la aportación nutrimental.



Esta omisión debe suplirse por medio de los mecanismos más adecuados, dijo, sobre todo para evitar daños en el desarrollo y la salud.



"Si quieres ser vegano o no consumir cualquier alimento de origen animal siempre hay que tener una asesoría nutricional, bajo la atención de un nutriólogo, ya que se necesitan consumir los alimentos de origen vegetal que me van a proporcionar ese requerimiento que ya no incluyo en la dieta", explicó.



La vitamina B12 es un importante nutriente que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos, destacó, y mantiene la energía.



"Es importante la asesoría, sobre todo cuando los papás les quieren inculcar eso a los menores", agregó.



Cualquiera que sea la dieta que se busque llevar ésta debe ser balanceada y bajo supervisión médica, recalcó, para mantener la salud como debe ser.