Cajemenses piden paz justicia y seguridad

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Menos muertes y más paz es lo que anhelan decenas de cajemenses que salieron la tarde de ayer, desde la calle 5 de Febrero y No Reelección hasta el Palacio Municipal en la Marcha por la Paz.Ciudad Obregón



Luego de la convocatoria que se emitió en redes sociales y de los más de 110 asesinatos que se han vivido en Cajeme en contra de hombres, mujeres, jóvenes, menores y hasta de infantes, familiares de las víctimas también se sumaron a la caminata.



Rosalinda Chávez, hermana de Rolando Chávez, asesinado en septiembre del 2016, manifestó que pese al paso del tiempo las investigaciones en el caso no han avanzado de forma significativa, y el delito de homicidio sigue impune.



"Es mucho el dolor que traigo, no puedo, a él lo mataron y era un buen hombre, maestro, empresario, contador, quienes lo conocían sabían quién era él y hasta ahorita no han hecho justicia".



"Los asesinos andan libres como si nada, hay sospechosos pero no han hecho nada, seguido vamos a la PEI y no se resuelve nada", subrayó.



Oralia Estrada, quien no ha vivido de cerca el duelo de perder a un familiar a causa del vandalismo o un acto violento en esta ciudad, expresó que su exigencia por la paz se debe a la preocupación con la que duerme cada día, al ser parte de esta sociedad que se va perdiendo sin parar.



"Está pésimo lo que está pasando y no queremos eso, queremos justicia para las víctimas que sí han pasado por esto, no queremos pasar por lo mismo, sabemos lo que ellos están sufriendo.



"Hay que comenzar a quitar a todas las personas corruptas, será difícil, pero no es imposible", apuntó.



Otra de las víctimas de la violencia en Cajeme es la esposa de Sergio Nieblas, un abogado que desapareció hace ya dos años, y del que hasta el momento no se ha sabido nada.



Patricia Gregg recordó que su acompañante de vida fue privado de la libertad en su despacho el 10 de agosto del 2015, y que aunque sus visitas a la Procuraduría y sus exigencias han sido constantes y continuas, muy poco se ha logrado.



"Nunca se movieron, yo tuve que hacer una investigación, apoyarlos, tratándose de un delito de privación de la libertad es para que ellos hubieran actuado inmediatamente y no pasó".



"Uno tuvo que llevar a los testigos, andarse moviendo porque las autoridades no hicieron nada, primero el pretexto del Gobierno anterior fue que no había gasolina, queremos justicia", subrayó.



Estas familias viven con la esperanza de que su caso pueda esclarecerse para poder descansar en paz, mientras que el resto de los ciudadanos que no han vivido de cerca una situación similar ansían poder salir a las calles con total seguridad.