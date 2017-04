Reportan otro avistamiento de caimán en el Canal Bajo

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Los trabajos que se mantuvieron el año pasado en la zona del Canal Bajo en el Campo 2, regresarán al lugar, tras el nuevo avistamiento de por lo menos un caimán, informó Osvaldo Villagrana Amaro.



El comandante de la Estación de Bomberos de Ciudad Obregón explicó que fue este domingo por la mañana cuando un vecino de dicho sector reportó de nueva cuenta la presencia de un cocodrilo, que es diferente a los del 2016.



"El reporte se generó a las 10:30 más o menos (domingo), al momento de asomarse a las aguas vio al animal muy cerca de la orilla, se activó el equipo de rescate para tratar de capturarlo, pero cuando llegamos al lugar el animal ya no estaba a la vista, ya estaba en el fondo del canal", expuso.



La búsqueda del espécimen no es fácil y más bien es riesgosa para los buzos y el personal, dijo, por lo que se analiza la mecánica a trabajar.



"Es muy difícil para nosotros meter gente o equipo para trabajar en su captura en las condiciones en las que se encuentra viviendo el animal", apuntó, "el trabajar con carnadas lo vamos a tener que retomar, poner trampas para ver si ahora sí lo podemos capturar".



El animal detectado es pequeño y de diferente fisonomía a los del año pasado, describió, por lo que se cree que son diversos los animales en las mencionadas aguas.



"No sabemos si en estos días se pueda ver a los otros o si ya no están ahí y que sea sólo éste el que se encuentra en las aguases el primer avistamiento en esta temporada de calor, esperemos que ahora sí sea capturado, es posible que haya más", indicó.



Los trabajos se mantendrán sigilosos para evitar una alarma entre la población, agregó, y sobre todo para evitar el flujo de curiosos por la zona, ya que entre más visitas haya, menos se podrá capturar el animal.