Le apuestan a siembra de m ás frijol en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón(GH)

Aunque las altas temperaturas de la región dejaron rendimientos por debajo de los esperados en el cultivo del frijol, los productores no bajarán la superficie en el entrante ciclo, por el positivo precio que registra.



Isidro Padilla Valenzuela, investigador del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (Ciano), señaló que para hacer aún más rentable este cultivo en toda la zona costera se mantienen distintas evaluaciones.



Agregó que el cultivo es bondadoso para la exportación.



Su precio se mantiene por arriba de los 27 pesos, abundó, y aunque ha tenido una baja en el rendimiento de las 9 mil hectáreas establecidas de 2.5 toneladas a 1.7 toneladas, con su precio se mantiene el equilibrio.



Frijol pinto



Hay un potencial para unas 15 mil hectáreas, ya que se han sembrado alrededor de 20 mil hectáreas de frijol pinto como en 1984, a como viene el valor de la producción si puede subir más (hectáreas).



La necesidad a nivel nacional es de alrededor de un millón 300 mil toneladas, explicó, el 90% del área que se siembra en el Valle del Yaqui es de azufrado, va a Jalisco, Monterrey, Tijuana y Estados Unidos".



El rendimiento esperado este ciclo agrícola era de 2 a 2.5 toneladas por hectárea, mencionó, pero por la cuestión del clima no se logró.



"No creo que el productor se desanime, este producto se exporta y su valor es bueno, anduvieron los precios en alrededor de 27 pesos por kilo, da un gran margen de rendimiento económico, hay una gran ventana de mercado, aunque hubo bajos rendimientos hubo márgenes de ganancia", detalló.