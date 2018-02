Virgen de Lourdes marca su vida

Ciudad Obregón(GH)

La devoción que le inculcó su mamá a la señora Lourdes Paredes Lostaunau por la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes ha marcado su vida, ya que le concedió la gracia de tener unas gemelas mujeres y sanar la pérdida de uno de sus hijos.



Lleva el nombre de la patrona de la sanación, ya que su mamá era fiel devota y prometió que a su primera hija la iba a llamar Lourdes, desde entonces las bendiciones la han acompañado durante toda su vida.



El primer milagro sucedió cuando después de haber tenido tres hijos varones, tras asistir a un cursillo, estando en el momento tan espiritual, le pidió a la Virgen de Lourdes con mucha fe que intercediera ante Dios para que le mandara una hija mujer.



Nueve meses después de haber asistido al cursillo junto con su esposo Benjamín Domínguez Campos, dio a luz a un par de gemelas a las que bautizó como Ana Lourdes y Dolores Guadalupe, quienes desde entonces han sido sus fieles compañeras.



"Yo le pedí con mucha fe a Nuestra Señora de Lourdes que me concediera la dicha de tener una hija mujer, cuando me enteré que estaba embarazada, yo le pedía que me mandara a una compañera, mi sorpresa al nacer es que me mandó a dos, mis hermosas hijas", dijo.



Más tarde sufrió la pérdida de su primogénito, ante el dolor pidió a la patrona de la sanación que le ayudara a sobreponerse y aceptar que su hijo fue llamado para convertirse en otro ángel de Dios.



Ahora la señora Lourdes todos los lunes reza el Rosario, acompañada de vecinas, amigas, familiares y a quien se quiera sumar, su principal intención es pedir por los enfermos a Nuestra Señora de Lourdes y por los casos difíciles.



"Mi mayor deseo es visitar el lugar donde se apareció la Virgen en Francia, es lo único que me falta por cumplir, sé que algún día se hará realidad y que estaré visitando el lugar donde se venera a la patrona a la que mi familia me inculcó la devoción.



Ahora la acompaña una medallita de la Virgen, que un sobrino sacerdote le regaló, que recuerda como anécdota que un domingo, mientras estaba con su familia en misa, un ladrón entró a su casa, llevándose algunas pertenencias, pero su medalla fue lo único que no se llevó.



Al igual que todos los años, este domingo celebrará la festividad de la primera aparición de la Virgen de Lourdes, una tradición familiar.



CELEBRAN HOY 160 AÑOS DE SU APARICIÓN



Una celebración religiosa se dedicará a los enfermos en la vicaría de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la colonia San Anselmo, al celebrarse el 160 aniversario de la primera aparición de quien los católicos consideran la patrona de los enfermos.



El párroco Alfonso Cota Armenta manifestó que hoy domingo 11 de febrero se ofrecerá el sacramento de la unción de los enfermos en la celebración litúrgica de las 12:00 horas.



Explicó que la Virgen, en sus apariciones en 1858 en la localidad de Lourdes al Suroeste de Francia, hizo brotar un manantial de una gruta, de donde emerge agua que se ha convertido en milagrosa para muchos feligreses.



La historia inicia cuando una niña de 14 años llamada Bernadette o Bernardita Soubirous, quien era devota de la Virgen María y del Rosario, iba junto a su hermana y otra amiga a recoger leña, pero al cruzar un río, se quedó atrás debido a su salud delicada, cuando se percató de la aparición de una joven vestida de túnica blanca.



"Por un periodo de cinco meses la Virgen se le apareció a la niña, quien fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesciásticas y civiles del pueblo, pero se mantuvo firme en su fe; después ingresó a la orden religiosa de las hermanas enfermeras", expuso el párroco.



En aquel entonces, explicó, el buen párroco de Lourdes, había pedido una señal, fue como apareció una fuente de la que corría agua y un obrero que había perdido su ojo izquierdo en una explosión de la mina, acudió y se frotó con esa agua, recuperando después su visión.



Desde entonces el lugar ha sido visitado por numerosos enfermos que acuden fervorosos para sanar sus males, las virtudes del agua del manantial ha convertido a la Virgen de Lourdes en la patrona de los enfermos.



El padre Alfonso, agregó que actualmente el recinto católico en Ciudad Obregón está en construcción, por lo que este domingo se realizará una verbena para que los feligreses pasen un tarde agradable y a la vez recaudar fondos para cubrir las necesidades del templo.



Los días 11 de cada mes se realizarán misas de sanación.