Se teme otra crisis por bajos precios en el trigo: Afaes

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La falta de horas frío, el alza en los insumos y bajos precios para el "cereal dorado" este 2017 dejarán como consecuencia uno de los peores años en la historia de este cultivo, que es el principal establecido en el Valle del Yaqui, expresó Abel Castro Grijalva.



El presidente de la Asociación de Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora (Afaes) manifestó que para este 2016-2017 se pronostica una baja en el rendimiento del trigo en un 16%, en tanto los precios que han buscado desde hace seis meses siguen sin negociación positiva.



Fue apenas este jueves cuando los integrantes del sector social se reunieron con autoridades de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), expuso, donde una vez más se recalcaron los precios que no son redituables.



"Estuvimos todos los liderazgos de Sonora, demostramos nuestra inconformidad por la asignación de los 38 dólares a la base", resaltó, "precios objetivos aún no hay nada, nos dicen que hay que seguir platicando, que alaban la idea del diálogo el que no andemos tomando carreteras, pero nuestra inconformidad es que tenemos cinco meses platicando y seguimos sin nada".



La base se anunció en meses pasados en los 41 dólares, recordó, pero por la inconformidad de los compradores, se redujo.



Explicó que Aserca toma más en cuenta a los compradores que a los mismos productores de granos, lo cual se ve con preocupación.



"Base es para apoyar la comercialización, con eso nos dará a 4 mil 300 pesos (precio del trigo)", agregó, "el año pasado fue más bajo pero no había tanta inflación, ni estaba el diesel como está hoy".



Los agricultores buscaron un precio mínimo de 4 mil 650 pesos, recalcó, con lo que no se iban a lograr grandes ganancias, pero si salir sin cartera vencida.



Presencia de enfermedades



Lamentó que aunado a la reducción que se espera en las cosechas este ciclo por la cuestión del clima, ya haya presencia del pulgón amarillo y de la roya, con lo que los gastos se elevarán aún más.



"Subió el fertilizante, el amoniaco, nos suben del precio que tenían en diciembre, estamos en una situación muy difícil, es un problema para los trabajadores, para el comercio, si no hay dinero en el campo no hay en la ciudad".



Inquieta falta de horas frío en el Mayo

Por Jesús Palomares



Navojoa.- La falta de horas frío en la región del Mayo preocupa a agricultores locales, ya que estas condiciones ponen en riesgo la calidad del trigo, apuntó Luis Alfonso Soto Vega.



El jefe de Distrito de Desarrollo Rural 149 de Navojoa precisó que las horas frío en el Valle del Mayo se encuentran 30% por debajo en comparación con el año pasado a la misma fecha.



Explicó que para hacer frente a está situación se dan los riegos de auxilio, pues el "cereal dorado" está en la etapa de encañe y en algunos casos el inicio de espigamiento.



Resaltó que los agricultores están esperanzados a que lleguen nuevos frentes fríos que permitan el buen desarrollo del las 93 mil hectáreas de cultivo.



Apenas inició febrero y son arriba de 60 frentes fríos y apenas se han presentado 27.