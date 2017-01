Transportistas solicitarán alza constante a tarifa

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Ser considerados como un sector productivo y un alza constante a la tarifa, son algunas de las peticiones que llevarán los transportistas de Sonora a las autoridades estatales para afrontar los tiempos difíciles que se pronostican en este 2017.



Abraham Fierro Morales, presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Sub Urbano del Sur de Sonora, explicó que son muchos los efectos negativos que se están viendo ya por el alza en el diesel, y por el rezago en la tarifa que se mantiene desde hace años, lo que ya no se puede absorber.



"Estamos en lo último, tenemos unidades que gastan entre 130 y 120 litros por día, si nos vamos a los costos, a los insumos, es nuestro mayor insumo, si una unidad gana 3 mil pesos al día se van 2 mil 700 en combustible, nada más, imagínate qué tanto podemos aguantar", abundó.



La urgencia de los transportistas recae en la eliminación del impuesto IEPS, recalcó, así como en un apoyo o subsidio como el recién aprobado para el sector urbano.



"Nos urge que lleguemos a una conclusión, nos urge que nos quiten este impuesto, nos urge que nos den una consideración como sector productivo y nos urge que nos empiecen a actualizar tarifas cada año como lo marca la ley".



Detalló que aunque el Gobierno del Estado recién autorizó un subsidio de dos pesos para el sector urbano y se habló de la integración del suburbano en las medidas, no les ha llegado ninguna notificación, por lo que insistirán en un apoyo por el alza inmoderada en el combustible.



"Estaremos buscando en corto plazo a la Gobernadora para entregarle el pliego petitorio que estará listo el día de mañana (miércoles), es 100% propositivo, esta reunión es la primera de muchas, buscamos el bienestar del transportista y de nuestros usuarios".